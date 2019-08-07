رسميا.. روني يعود للدوري الإنجليزي بكرة القدم كلاعب ومدرب

وقع الهداف الدولي السابق، واين روني، المحترف في الولايات المتحدة أوراق عودته للدوري الإنجليزي من بوابة نادي دربي كاونتي الذي يلعب في الدرجة الأولى.

وذكر راديو talksport أن عقد روني سيبدأ في يناير عام 2020، لمدة عام ونصف،وكشف النادي أن روني سيتولى دورا بالجهاز الفني لديربي كاونتي، إلى جانب تواجده كلاعب في صفوف الفريق.

وأكد ميل موريس مالك، نادي دربي كاونتي الإنجليزي، أنه كان يحاول إعادة الهداف روني لبلاده، من الولايات المتحدة حيث يحترف منذ الصيف الماضي، ويرتبط روني حاليا بعقد مع فريق دي سي يونايتد الأمريكي حتى نهاية 2021.

وانتشرت تقارير سابقا أشارت إلى رغبة زوجة اللاعب بالعودة إلى بريطانيا مع أولادهما. وسرت منذ ذلك الوقت تكهنات حول عودة نجم مانشستر يونايتد السابق إلى إنجلترا.

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ولم يخف روني رغبته الانتقال إلى التدريب بعد الاعتزال، ليسير على خطى أبناء جيله راين غيغز، جون تيري، ستيفن جيرارد وفيل نيفيل.

وأحدث روني البالغ 33 عاما تغييرا كبيرا في صفوف فريقه الأمريكي بعد قدومه من إيفرتون، مسجلا له 23 هدفا في 42 مباراة.

وبدأ اللاعب الإنجليزي مشواره الاحترافي بقميص إيفرتون عام 2002، وانتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2004، قبل العودة إلى إيفرتون مجددا عام 2017، ومنه إلى الدوري الأمريكي في العام التالي.