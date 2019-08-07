رياضة | صفعة جديدة لريال مدريد من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفعة جديدة لريال مدريد من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير تقارير إسبانية، اليوم الأربعاء، إلى أن نادي برشلونة يقترب من خطف هدف ريال مدريد وذلك قبل لحظات من نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بنيامين نيومان، إعلامي إسباني، أن هناك صفعة جديدة لريال مدريد وأن برشلونة سيفعلها مجدداً ويكسب التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وأوضحت تقارير إسبانية أن بقاء نيمار في باريس بات مستحيلاً نظراً لتوتر علاقة اللاعب مع الإدارة الباريسية بعدما أعلن رغبته في المغادرة إلى برشلونة.

وكان نيمار قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.