رياضة | هدف ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف ريال مدريد يقترب من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام وهدف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي بات قريبًا من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن كريستيان إريكسن نجم توتنهام يقترب من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد وفقًا لرغبته الشخصية على الرغم من اهتمام ريال مدريد بضمه.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيمة إريكسن تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني فقط وسبق له أن توصل مع توتنهام إلى اتفاق بشأن رحيله في الصيف الحالي.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المان اليونايتد سيسرع في خطواته لضم إريكسن رسميًا إذا تأكد رحيل نجمه الفرنسي بول بوجبا في الميركاتو الحالي خصوصًا وأن اللاعب تلقى مؤخرًا عرضًا مغريًا من يوفنتوس.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن توتنهام حدد برونو فرنانديز نجم سبورتينج لشبونة كبديل لإريكسن في خط الوسط ولتعويض رحيله.