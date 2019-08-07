رياضة | الأهلي يصدم رئيس الزمالك بقرار مفاجىء

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رفض مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب التصالح من قريب أو بعيد مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وأكد مصدر مسئول بالأهلى أن مجلس إدارة الأحمر تعرض للعديد من التجاوزات العنيفة من إدارة الزمالك في الفترة الماضية، كما أنه هناك قضايا مرفوعة وبلاغات ضد مرتضى منصور بتهمة التجاوز لذلك رفض مجلس الأهلي التصالح معه.

وأشار المصدر إلى أنه هناك إجماع داخل الأهلي بعدم الاجتماع بمرتضى منصور رئيس الزمالك وعدم الموافقة على أي مبادة في ظل عدم خروج المسئولين بالأهلي عن النص أو التجاوز في حق الزمالك وجماهيره أو رئيسه.

يذكر أنه كانت هناك مبادرة تصالح بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب بسبب العلاقة المتوترة بين الطرفين في الأونة الأخيرة والتي رفضها منصور بحجة أن الخطيب يتعالى عليه.