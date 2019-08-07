رياضة | محمد صلاح يتبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف بصفوف نادى ليفربول الإنجليزي بالتبرع بمبلغ 3 ملايين دولار ، من أجل ترميم معهد الأورام ، الذى تعرض لعملية إرهابية مساء الأحد الماضى.

وقال أحمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى تصريحات تليفزيونية " صلاح تبرع لصالح المعهد ب3 ملايين دولار أى حوالي 54 مليون جنية مصرى "

وأضاف " محمد شخص وطنى يقوم بأعمال الخير دائما من اجل بلدة ، وكل موافقة مع أهل بلده مشرفه "

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة ، انفجارا مدويا مساء الأحد الماضى نتج عن سيارة تحمل متفجرات أمام المعهد ، ما اسفر عن سقوط عدد من الضحايا.