رياضة | القناة يواصل تدريباته قبل مواجهة بورفؤاد وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يواصل تدريباته قبل مواجهة بورفؤاد وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته عصر الأبعاء علي الملعب الفرعي للقناة، في اطار استعدادات القناة لخوض منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة الموسم الجديد.

ويلاقي القناة بورفؤاد عصر الخميس وديا علي ملعب القناة الفرعي في تمام الخامسة مساءا.

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يذكر أن القناة استغني عن أربعة لاعبين اليوم وهم محمد محسن وعبدالله النادي وأحمد جمال ومحمد حسونة.

وكان الفريق قد دعم صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد منهم أحمد عبد الرحمن مدافع منتخب السويس وشوقي فتحي لاعب خط وسط بلدية المحلة والحسيني سمير ظهير أيسر المصري وعبد الحميد سامي مدافع دجلة والاسماعيلي السابق وفتحي عثمان لاعب طلائع الجيش ومصطفي ديدا حارس مرمى ومحمد خليفة لاعب المصري.

ويقود الفريق فنيا حمزة الجمل ومحمد حمص لاعبا الإسماعيلي السابقين.