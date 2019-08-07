انت الان تتابع لوكاكو يهرب من مانشستر يونايتد باللعب مع ناشئي أندرلخت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لوكاكو

بالتزامن مع أحاديث حول رحيله عن "أولترافورد"، شارك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لليوم الثاني على التوالي في تمارين فريق نشأته أندرلخت.

ونشرت وسائل إعلام بلجيكية صورا للوكاكو بالقميص البنفسجي لأندرلخت الذي سيشرف عليه في الموسم المقبل، فنسان كومباني، القائد السابق لمانشستر سيتي، مشيرة إلى أن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما شارك لليوم الثاني على التوالي في تمارين الفريق الذي نشأ في صفوفه قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي بدءا من العام 2012.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر مقرب من أندرلخت قوله إن المهاجم الدولي شارك في تمرينين مع ناشئي النادي وليس مع الفريق الأول، قبل أن يغادر.

وأوضح: "ليس من المقرر أن يشارك في تمارين إضافية"، مضيفا في الوقت عينه "لكنه من أندرلخت، إذا اتصل يمكنه دائما الحضور".

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن مشاركة لوكاكو الاثنين لم تثر الاستغراب لكونها أتت في يوم إجازة لفريقه، لكن غيابه عن تمارين يونايتد الثلاثاء زاد من علامات الاستفهام حول علاقته بفريقه الحالي.

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وأفادت وكالة "برس أسوسييشن" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد رفض التعليق على مسألة تمارين لوكاكو مع النادي البلجيكي.

وشكل لوكاكو محور تقارير صحفية في الآونة الأخيرة تحدثت عن انتقاله إلى إيطاليا بعد موسمين أمضاهما مع "الشياطين الحمر"، في أعقاب انتقاله من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في صيف 2017، في صفقة قياسية في حينه بين ناديين إنجليزيين.

ويتركز الاهتمام بلوكاكو على وجه الخصوص من قبل إنتر ميلانو الذي أكد مدربه أنطونيو كونتي الأحد الماضي أن الفريق يواصل "العمل على الموضوع (التعاقد مع لوكاكو) بأفضل طريقة ممكنة"، مبينا:"أعرف أن ثمة ثغرات يجب سدها، لكن في هذا الوقت أنا متفائل جدا بأن ذلك سيحصل".

كما ورد اسم لوكاكو ضمن صفقة محتملة تشمل رحيله الى يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، مقابل قدوم الأرجنتيني باولو ديبالا من نادي "السيدة العجوز" إلى"الشياطين الحمر". لكن التقارير الصحفية في الأيام الماضية أفادت أن النادي الإنجليزي طوى صفحة احتمال التعاقد مع الأرجنتيني بسبب مطالب مبالغ بها لجهة الراتب من وكيل أعماله.