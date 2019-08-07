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ريال مدريد.. المدرب "الداهية" يهدد عرش زيدان وطموحات بوغبا

يبدو أن حلم نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد قد يتعرض لضربة قوية، فيما يجهز رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لخطة محكمة من أجل تفادي مفاجآت المدرب زين الدين زيدان، والتملص من وعوده له.

ليس سراً أن زين الدين زيدان، كان قد وضع مجموعة من الشروط من أجل الموافقة على تدريب ريال مدريد مرة ثانية. وكان من بين أبرز شروط المدرب الفرنسي هو الحصول على صلاحيات أوسع، لاسيما في مجال إبرام الصفقات.

ووضع زيدان بول بوغبا على رأس قائمة اللاعبين، الذين يريد الظفر بخدماتهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بيد أن انتقال النجم الفرنسي إلى "الميرنغي" قد يتعرض إلى ضربة كبيرة في المستقبل القريب.

فقد أورد موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قد ينهي حلم بول بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد. وأضاف أن المدرب "الداهية" مرشح بقوة للعودة إلى تدريب ريال مدريد في حال فشل زين الدين زيدان مع "الأبيض الملكي" في ولايته التدريبية الثانية.

ولا تجمع بول بوغبا علاقة جيدة مع جوزيه مورينيو، حيث انتقد المدرب البرتغالي لاعبه بوغبا علانية وفي أكثر من مرة خلال فترة تدريبه لفريق مانشستر يونايتد، فيما كان الدولي الفرنسي أحد الأسباب الرئيسية وراء إقالة "الشياطين الحمر" لمورينيو.

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وأفاد موقع "ذا صن" أن جوزيه مورينيو لديه اتفاق غير رسمي مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بهدف تولي تدريب "الميرنغي"، وذلك في حال استقالة أو إقالة المدرب الحالي زين الدين زيدان. وأردف أن نتائج ريال مدريد السيئة في فترة التحضيرات للموسم الجديد وصدام زيدان العلني مع لاعبه غاريث بيل، كلها عوامل تضع المدرب الفرنسي تحت ضغط مبكر.

وتابع نفس المصدر أن فلورنتينو بيريز تجمعه علاقة قوية مع جوزيه مورينيو، وذلك رغم رحيل المدرب البرتغالي عن ريال مدريد سنة 2013. وأضاف أن بيريز من المعجبين بشدة بعمل جوزيه مورينيو.

وفي نفس السياق، أورد موقع صحيفة "ديلي ستار" أن فلورنتينو بيريز وضع الآن جوزيه مورينيو كمرشح مثالي لتعويض زين الدين زيدان. وأضاف أن بيريز يريد تفادي مفاجآت زين الدين زيدان، خاصة وأن المدرب الفرنسي أعلن رحيله بطريقة غير متوقعة في ولايته التدريبية الأولى لريال مدريد.

وقد يؤدي فشل ريال مدريد في التعاقد مع بول بوغبا إلى رحيل زين الدين زيدان عن "الأبيض الملكي"، إذ ربما يشعر المدرب الفرنسي أن فلورنتينو بيريز لم يلتزم بوعده له، وذلك بجلب لاعبين يرغب زين الدين زيدان في العمل معهم، ومن بينهم بول بوغبا.

يشار إلى جوزيه مورينيو (56 عاماً)، أكد مؤخراً في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" أنه متحمس للغاية من أجل العودة إلى عالم التدريب، بيد أنه ينتظر الفرصة المنافسة قبل أن يتخذ أي قرار بشأن وجهته التدريبية المُقبلة.