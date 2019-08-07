الان تتابع تعرف على حسابات إياب كلاسيكو الهلال و الأهلي الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم آل صالح بعد نهاية لقاء الذهاب بين فريقي الأهلي و الهلال ضمن بطولة دوري أبطال آسيا دور الـ16 و الذي انتهى لصالح الهلال بـ4-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تستعرض ” الخليج 365 ” حسابات الفريقين من أجل التأهل و الوصول إلى دور الربع النهائي الهلال ‏- الفوز بأي نتيجة يؤهل الهلال ‏- التعادل بأي نتيجة يؤهل الهلال ‏- الخسارة بفارق هدف يتأهل الهلال -الخسارة بـ 2-0 يتأهل الهلال ‏-الخسارة بـ 3-1 يتأهل الهلال Advertisements ‏- الخسارة بـ 4-2 اشواط اضافية الأهلي

‬⁩ – يحتاج الأهلي الفوز بفارق ثلاثة أهداف ‏- 2/4 للأهلي اشواط اضافية ‏- فرق هدفين بشرط يتجاوز الأربعة أهداف الهلال‬⁩ ‏- الفوز بأي نتيجة ‏- التعادل بأي نتيجة ‏- الخسارة بفارق هدفين بشرط أقل من 4 يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء القادم الـ13 من شهر اغسطس الجاري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .

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