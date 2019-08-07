الامارات | استاد آل مكتوم يستضيف مباراة المنتخب وإندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن استاد آل مكتوم يستضيف مباراة المنتخب وإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره الإندونيسي، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في العاشر من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، ضمن المجموعة السابعة. ويبدأ الأبيض مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب ماليزيا في 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور، وتحديداً في استاد بوكيت جليل، فيما يواجه تايلاند ببانكوك في 15 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة، بينما يواجه فيتنام بالعاصمة هانوي في 14 نوفمبر في الجولة الرابعة، وفي 26 مارس 2020 يستضيف منتخب ماليزيا في الجولة الخامسة، على أن يواجه منتخب إندونيسيا بالعاصمة جاكرتا في 31 من الشهر نفسه في الجولة السادسة، وسيخوض الأبيض آخر جولتين بالتصفيات على أرضه حين يستضيف منتخب تايلاند في الرابع من يونيو 2020، ومنتخب فيتنام في التاسع من يونيو 2020 في ختام التصفيات.