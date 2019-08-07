الامارات | اتحاد أصحاب الهمم يستقبل أبطال عالم قوى الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد أصحاب الهمم يستقبل أبطال عالم قوى الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، أمس، باستقبال بالورود في مطار دبي الدولي بعد عودتها بثماني ميداليات ملونة (ذهبيتان وثلاث فضيات وثلاث برونزيات)، في بطولة العالم لألعاب القوى لفئة الشباب التي استضافتها مدينة نوتويل السويسرية.

وكان في استقبال البعثة، رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، محمد محمد فاضل الهاملي، وعمر خلف ممثلاً للهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات عبدالله حسن.

وأهدى الهاملي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة لدعمها واهتمامها الكبيرين والمستمرين لرياضة أصحاب الهمم، معتبراً ان عودة بعثة منتخبنا لأصحاب الهمم ظافرة بالميداليات الملونة كان مهماً ومميزاً للغاية، وقال: «إن الإنجاز حققه لاعبون شباب في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب، والتي تعتبر محطة رئيسة لاعداد اللاعبين للالعاب البارالمبية والعالمية». وأضاف «كان تخطيطنا مشاركة الشباب بشكل مكثف، الامر الذي ساعد في تحقيق الانجاز الطيب قياساً باعمار اللاعبين وبمستوياتهم الفنية خلال المشاركة العالمية الكبيرة، وتحقيق ثماني ميداليات ملونة شيء جيد يحسب لمستقبل هولاء اللاعبين، وللإعداد الطيب، وللاجهزة الفنية والادارية التي تولت هذا الموضوع بمسؤولية كبيرة».

وأكد الهاملي سعي اتحاد رياضة أصحاب الهمم إلى صنع اجيال جديدة من الابطال، خصوصاً ان بعض اللاعبين الذين تميزوا خلال السنوات الماضية وصلوا الى مرحلة عمرية معينة تصعب الأمر في المنافسات الدولية، خصوصاً ان الاهتمام الدولي برياضة اصحاب الهمم توسع بصورة كبيرة.