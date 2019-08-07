الامارات | ختام ناجح لدورة الحكمات المستجدات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لدورة الحكمات المستجدات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أمس فعاليات دورة الحكمات المستجدات، التي نظمتها لجنة كرة القدم السيدات، بالتعاون مع لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، بمشاركة 15 دارسة.

وشهدت فعاليات الدورة، التي أقيمت في مقر اتحاد كرة القدم بدبي، محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، تم التركيز خلالها على مواد قانون كرة القدم، وآلية التواصل بين الطاقم التحكيمي خلال المباراة، ورصد حالات التسلل والحالات داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى محاضرة تثقيفية عن اللياقة البدنية، والأخطاء وسوء السلوك، وبعض المهارات التحكيمية الأخرى.

وأكد المحاضر سلطان ساحوه أهمية مثل هذه الدورات، التي تسهم في تطوير كرة القدم النسائية التي تحظى باهتمام كبير من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، مشيراً إلى أن الدورة شهدت نجاحاً كبيراً.