الامارات | شباب الأهلي يفاوض أتلتيكو مينيرو لضم كازاريس

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفاوض أتلتيكو مينيرو لضم كازاريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت شركة شباب الأهلي بعرض رسمي لنادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، لضم الإكوادوري خوان كازاريس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، حسب ما ذكرت صحيفة «توركيدوريس» البرازيلية.

وقالت الصحيفة إن «أتلتيكو مينيرو تلقى أكثر من عرض لضم كازاريس خلال فترة الانتقالات الحالية»، موضحة أن «أبرز العروض كان من أحد الأندية في الدوري السعودي، الذي عرض التعاقد مع اللاعب الإكوادوري مقابل أربعة ملايين يورو، وتم رفض العرض، بينما كان عرض شباب الأهلي استعارة اللاعب لمدة موسم واحد»، ولكن دون الكشف عن قيمة المقابل المادي للإعارة.

وأضافت: «عرض شباب الأهلي كان في يوليو الماضي، ولم تتجاوب إدارة أتلتيكو مينيرو حتى الآن بالموافقة أو برفض العرض، إذ إن النادي البرازيلي يفضل بيع اللاعب بشكل نهائي، وبمقابل مادي أكبر من العرض الذي تقدم به النادي السعودي».

ويسعى شباب الأهلي لحسم قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق، خصوصاً بعدما رفض نادي سانتوس البرازيلي انتقال البرازيلي جيان موتا إلى «فرسان دبي» على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إذ تضم قائمة الفريق حتى الآن ثلاثة لاعبين، هم: المولدوفي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني ماورو دياز، والمنضم أخيراً إلى الفريق، السويسري ديفيد مارياني.

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من جهة أخرى، حقق شباب الأهلي الفوز على أتلتيكو بالياريس الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، في ثانية المباريات الودية التي يخوضها «فرسان دبي» في معسكره الإعدادي بإسبانيا، بعدما حقق الفوز على العربي الكويتي 4-1.

وواصل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اعتماده على حارس المرمى حسن حمزة، إذ دفع في الشوط الأول بتشكيلة ضمت كلاً من: وليد عباس، وعبدالعزيز هيكل، وعبدالعزيز الكعبي، ومحمد جابر، وماجد حسن، وديفيد مارياني، ولوفانور هنريكي، وماورو دياز، وأحمد جشك، ومحمد جمعة.

وشهدت المباراة استمرار تألق اللاعب الشاب محمد جمعة (بيليه)، إذ أحرز أهداف شباب الأهلي كل من لوفانور من ركلة جزاء، ومحمد جمعة الهدف الثاني، في الشوط الأول، وأضاف عادل وجدان الهدف الثالث في الشوط الثاني.

وأجرى أروابارينا ستة تبديلات في الشوط الثاني، بدخول ماجد ناصر، وعادل وجدان، وعبدالله النقبي، وسعيد أحمد، وحسن إبراهيم، ومحمد إسماعيل، بدلاً من حسن حمزة، وأحمد جشك، وماورو دياز، وعبدالعزيز هيكل، ومحمد جمعة، وديفيد مارياني.

• النادي البرازيلي يفضِّل بيع اللاعب بشكل نهائي.