الامارات | محاولات لإعادة روني إلى إنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإعادة روني إلى إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مالك نادي دربي كاونتي، ميل موريس، المشارك في دوري المستوى الثاني لكرة القدم في انجلترا، أنه يحاول إعادة الهداف الدولي السابق واين روني لبلاده، من الولايات المتحدة، حيث يحترف منذ الصيف الماضي.

وارتبط اسم روني (33 عاماً) بدور لاعب ومدرب في ملعب «برايد بارك»، حيث حصل زميله السابق في المنتخب فرانك لامبارد على باكورة مناصبه التدريبية العام الماضي، قبل الانتقال أخيراً إلى تشلسي.

ويرتبط روني راهناً بعقد مع فريق دي سي يونايتد الأميركي حتى نهاية 2021، لكن تقارير أشارت إلى رغبة زوجته كولين بالعودة الى بريطانيا مع أولادهما. وسرت تكهنات حول عودة نجم مانشستر يونايتد السابق إلى إنجلترا، قبل افتتاح دربي كاونتي مشواره في الدوري المحلي بفوز على هادرسفيلد 2-1 أول من أمس، تحت إشراف مدربه الجديد الهولندي فيليب كوكو.

وقال موريس لإذاعة «توكسبورت»: «كانت نقطة الانطلاق إنه يريد العودة إلى بريطانيا، وقررنا معرفة ما إذا كان بمقدورنا القيام بشيء حيال ذلك»، مضيفاً: «الأمر لم يُحسم، وبالطبع نحن مركزون لإنهاء هذا الأمر».

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وكان بيرنلي في دوري المستوى الأول «بريميرليغ»، ووست بروميتش من المستوى الثاني، قد عبّرا عن رغبتهما بضم روني، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف مع منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد.

وصنع روني تغييراً كبيراً في صفوف فريقه الأميركي بعد قدومه من إيفرتون، مسجلاً له 23 هدفاً في 42 مباراة. ويرى زميله ستيف بيرنباوم: «لقد غير كل شيء، غير ثقافة النادي». وتابع لصحيفة «دايلي تيليغراف»: «أخلاقيات العمل التي يضعها في التمارين ترونها في المباريات. لدينا هذه الثقة بالمباريات بسببه».

وكان روني ألمح الأسبوع الماضي إلى مستقبله «هل كان هذا في وسائل الإعلام؟ إن زوجتي تريد الذهاب في طريقها؟ هذه التقارير بعيدة المنال بعض الشيء. أركز على اللعب مع دي سي يونايتد، وأحاول إيصاله إلى الـ«بلاي أوف» (الأدوار الاقصائية). لم أقاتل في يوم من الأيام بهذا القدر».

ولم يخف روني سراً برغبته في الانتقال إلى التدريب بعد الاعتزال، ليسير على خُطى أبناء جيله، مثل راين غيغز، جون تيري، ستيفن جيرارد وفيل نيفيل. وأوضح: «التدريب أمر فكرت فيه منذ زمن بعيد. الآن أنا في صدد الحصول على شهاداتي. سيكون مؤسفاً أن اترك اللعبة بعد اعتزالي. أنا راغب في التدريب وآمل في أن تسنح لي الفرصة المناسبة».