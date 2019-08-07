الامارات | بالوتيلي يقترب من اللعب في البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالوتيلي يقترب من اللعب في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي فلامنغو، رودولفو لانديم، أول من أمس، أن المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، الحر منذ انتهاء عقده مع مرسيليا الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، أبدى اهتمامه باللعب لنادي كرة قدم برازيلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن لانديم قوله، على هامش حفل أقامه اتحاد ريو دي جانيرو لكرة القدم: «حصل اتصال بيننا وأظهر اهتمامه بفكرة اللعب هنا»، مضيفاً: «إنه لاعب كبير، من دون أدنى شك. لكن لحين توقيعه معنا، يمكن أن تحصل أمور عدة».

وأكد لانديم حصول لقاء في أوروبا بين مسؤولين في النادي واللاعب.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقرير لشبكة «سكاي سبورت» في إيطاليا، أخيراً، أشارت فيه إلى إمكانية رؤية «سوبر ماريو» بقميص فلامنغو، بموجب عقد لمدة عامين ونصف العام.

Advertisements

وسبق لبالوتيلي (28 عاماً)، الذي لعب في البرازيل مع المنتخب الإيطالي في كأس القارات 2013، ومونديال 2014، أن أبدى إعجابه ببلاد «السامبا».

ونشط فلامنغو، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي، في سوق الانتقالات في الآونة الاخيرة، فتعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني السابق رافينيا، والإسباني فيليبي لويز من أتلتيكو مدريد.

وبدأت الأندية البرازيلية باستقطاب بعض الأسماء الكبيرة في عالم الكرة المستديرة، فتعاقد ساو باولو مع قائد منتخب «سيلياسو» داني ألفيش (36 عاماً) المتوّج هذا الصيف ببطولة «كوبا أميركا» على أرض بلاده، كما ضم المدافع الدولي السابق الإسباني خوانفران (34 عاماً) لموسم واحد.

• بالوتيلي معجب ببلاد «السامبا» منذ أن لعب مع المنتخب الإيطالي في كأس القارات 2013، ومونديال 2014.