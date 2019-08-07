الامارات | الكثيري: روح عالية وأجواء إيجابية في معسكر قضاة الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري: روح عالية وأجواء إيجابية في معسكر قضاة الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، مسلم سهيل الكثيري، بالروح المعنوية العالية والأجواء الإيجابية في معسكر قضاة الملاعب المقام حالياً في مدينة نورنبيرغ الألمانية استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019 - 2020، مشيداً بعطاء وانضباط الحكام خلال التدريبات الميدانية وتفاعلهم مع المحاضرات النظرية.

جاء ذلك خلال زيارة الكثيري لمعسكر قضاة الملاعب في نورنبيرغ للاطمئنان على سير التحضيرات من خلال الحضور والتواجد في التدريبات الميدانية الصباحية وتدريبات الصالة البدنية، إضافة إلى حضوره عدداً من المحاضرات النظرية، حيث اطلع من القائمين على المعسكر على الاحصاءات الخاصة بالحكام.

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وأبدى الكثيري رضاه التام عن أداء الحكام خلال هذا المعسكر، داعياً قضاة الملاعب إلى الاستفادة القصوى واستثمار كل المعلومات استعداداً للموسم الكروي والظهور بالمستوى المطلوب، والمشاركة الفعالة نظراً لأهمية التدريبات والتطبيقات العملية والمحاضرات وتأثيرها الكبير في تطوير مستوى الحكام فنياً وبدنياً، لما لذلك من أهمية في إدارة المباريات واتخاذ القرارات.

وشكر الكثيري المحاضرين الدوليين الذين تمت دعوتهم لتدريب وتطوير الحكام خلال المعسكر، حيث يشارك كل من: مانويل نافاروا رئيس قسم الحكام في الاتحاد الدولي (الفيفا)، والمحاضر الدولي أوسكار جوليان.

ويتم حالياً تقديم المحاضرات النظرية وتطبيق محاورها عملياً في ملاعب التدريب مع وجود لاعبين من فرق ألمانية، ويتم كذلك التركيز على المخالفات داخل منطقة الجزاء، والتعاون والتواصل بين حكم الساحة والمساعدين في اتخاذ القرار.