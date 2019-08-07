شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لبرشلونة بعد إصابة «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى واحدة من الضربات الموجعة، قبل أيام من انطلاقة الموسم الكروى الجديد، أعلن برشلونة الإسبانى، إصابة الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسى بشد فى عضلة الساق اليمنى، خلال مشاركته فى التدريبات عقب عودته إلى صفوف البارسا بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها بعد انتهائه من منافسات كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.

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وأعلن الموقع الرسمى للنادى الكتالونى على الإنترنت أن ميسى تعرض لشد عضلى من الدرجة الأولى فى الساق، ما أجبره على الانسحاب من التدريب، وستمنع الإصابة «البرغوث» من السفر مع زملائه إلى الولايات المتحدة، لاستئناف فترة الإعداد قبل بدء الموسم، حيث سيبقى فى برشلونة حتى تحديد موعد عودته إلى الملاعب فى وقت لاحق. وظهر ميسى، أمس الأول، قبل لقاء برشلونة وأرسنال، على كأس خوان غامبر، حيث ألقى كلمة لجماهير ملعب «كامب نو»، إلا أنه لم يشارك فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الكتالونى بنتيجة 2/1. ومن المقرر أن يطير برشلونة إلى الولايات المتحدة لخوض لقاءين تحضيرين أمام نابولى الإيطالى استعدادا للموسم الجديد، قبل أن يعود لخوض أولى مبارياته فى الليجا، حيث ينطلق الدورى الإسبانى فى السادس عشر من أغسطس الجارى، حيث يستهل الفريق الكتالونى موسمه باختبار صعب خارج الديار أمام مضيفه أتلتيك بلباو

من جهة أخرى، أطلق ميسى، تصريحات نارية بعد وعوده لجماهير فريقه بالمنافسة على كل الألقاب خلال الموسم المقبل، حيث كان قد أطلق نفس التصريحات الموسم الماضى بالحصول على لقب دورى أبطال أوروبا، الأمر الذى لم يحدث.

وقال ميسى فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «سأقول نفس الشيء مثلما فعلت الموسم الماضى. سنواجه معا كل شيء من جديد»، وأضاف ميسى: «علينا أن نثمن ما حققناه، 8 ألقاب دورى فى 11 موسما أمر رائع لأى ناد، وسنرى مع الوقت مدى صعوبة ذلك. لدينا أفكار جديدة وحماس جديد»، وقال: «الحقيقة أنه من الصعب قول شىء بعد ما حدث الموسم الماضى، لكننى لست نادما على أى شىء، وأكرر ما قلته الموسم الماضى. أثق بهذا الفريق وهذه المجموعة من اللاعبين والجهاز الفنى». وأضاف: «ليس لدىّ أدنى شك فى أننا سنقاتل جميعّا مرة أخرى من أجل تحقيق كل الألقاب. الموسم الماضى انتهى بالمرارة».