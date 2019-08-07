شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: قرارات الزمالك ساعدت الأهلي في الحصول على الدوري (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن قرار الزمالك بالاستعانة بحكام أجانب ساعد الأهلي في تحقيق بطولة الدوري المصري.

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وقال سيد عبدالحفيظ عبر لقائة على قناة النادي الأهلي: «هناك قرارات أخذها النادي المنافس وأفادت الأهلي، وأكثر قرار اتخذه الخصم وكان مفيدًا لنا هو الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في مبارياتهم».

وأضاف: «كان متبقي حوالي 8 أو 9 مباريات خسر بسببها 14 نقطة بحكام أجانب، لقد ساعدونا بهذا القرار».

وتابع: «من الأشياء الشيقة هذا الموسم هو الفوز ببطولة الدوري، لكن الموسم المقبل الظروف ستكون أصعب وتحتاج إلى عمل أكثر.. ومن الأهداف الصعبة والمهمة في مشوارنا ببطولة الدوري، هدف علي معلول في طلائع الجيش».