شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يشعلان الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبرم مجلس إدارتى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك صفقات مميزة منذ فتح باب القيد بموسم الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل شهر كامل من غلقه، استعداداً للموسم الكروى الجديد.

واكتفى الأهلى حتى الاّن بعمل 3 صفقات جديدة، بعدما قام مجلس إدارته بتجديد دماء الفريق فى يناير الماضى، بعدد كبير من اللاعبين المميزين.

البداية مع المالى أليو ديانج، 21 عاماً، والذى يشغل مركز لاعب الارتكاز، حيث يتميز اللاعب بقوة بنيانه وقدراته الكبيرة على افتكاك الكرة من بين أقدام المنافسين.

محمود متولى كان هو الصفقة الثانية للأهلى فى الميركاتو الصيفى، حيث انضم مدافع الإسماعيلى، 27 عاما، لصفوف الفريق الأحمر لتعويض رحيل محمد نجيب للجونة، بالإضافة لتجديد إعارة محمود الجزار، ويسعى متولى للسير على نهج عماد النحاس أحد أشهر مدافعى الدراويش الذين تركوا بصمة كبيرة عند انتقالهم للأهلى.

أما الصفقة الثالثة، فكانت فى انتقال محمد مجدى «أفشة»، صانع ألعاب بيراميدز، لصفوف الفريق الأهلاوى، حيث كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأحمر فى الصيف الماضى قبل تدخل بيراميدز، وسيدخل أفشة فى منافسة كبرى مع الثلاثى أحمد حمدى وناصر ماهر وصالح جمعة من أجل حجز مكاناً فى التشكيلة الأساسية للفريق. بقى أن نذكر أن الأهلى قام أيضاً بتجديد إعارة رمضان صبحى من هيدرسفيلد الإنجليزى لموسم إضافى.

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أما الزمالك، فقد فأبرم مجلس إدارته 11 صفقة، بالإضافة إلى استعادة المهاجم الشاب مصطفى محمد، عقب نهاية إعارته لطلائع الجيش.

وحسم مجلس الزمالك صفقة محمد عواد، حارس الإسماعيلى لتعويض إصابة جنش، وهى الخطوة التى قد تقرب عواد كثيرا من منتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة، بعد فترة من المعاناة فى إيجاد مكانه داخل معسكرات الفراعنة رغم تميزه.

صفقتان من العيار الثقيل للزمالك بالتعاقد مع الثنائى المغربى محمد أوناجم، الجناح الأيمن لفريق الوداد البيضاوى المغربى وزميله أشرف بن شرقى صانع الألعاب المميز الذى خاض رحلة قصيرة مع الهلال السعودى، بعد الرحيل عن الوداد، حيث تعلق جماهير القلعة البيصاء آمالا كبيرة على الثنائى لقيادة الفريق للانتصارات فى الموسم المقبل.

كما نجح مجلس الزمالك فى الحصول على خدمات نجم الإسماعيلى وجناحه الطائر كريم بامبو، 26 عاماً، نجم الأهلى الأسبق، الذى كان قريباً من العودة للقلعة الحمراء قبل تحويل قبلته لقلعة ميت عقبة فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وبعدما أعار مجلس الزمالك ثنائى حراسة المرمى عمر صلاح وعماد السيد، استطاع تعويضهما بثنائى آخر هو محمد أبوجبل، حارس سموحة، الذى سبق له حراسة العرين الأبيض من قبل، بالإضافة إلى محمد صبحى، حارس بتروجت.

واستعاد الزمالك خدمات طيوره المهاجرة محمود شيكابالا ومحمد عبدالشافى، كى يختتم الثنائى رحلته الكروية داخل أسوار ميت عقبة.

وقام الزمالك أيضاً بتدعيم مركز الجناح الأيسر من خلال ضم اسلام جابر نجم الداخلية والذى فرض نفسه على الدورى المصرى فى الموسم المنصرم وتسبب مستواه المميز فى انضمامه لأكثر من معسكر لمنتخب مصر، وأخيراً حسم صفقة إمام عاشور صانع ألعاب المحلة الماكر، الذى لفت إليه الأنظار بشدة خلال إعارته لحرس الحدود فى الموسم الماضى.