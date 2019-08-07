الزمالك المصري يفوز على المتحدة وديا برباعية

فاز فريق الزمالك على نظيره فريق المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي على ملعب النادي في إطار استعدادا الأبيض للقاء ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد و محمود حمدي الونش وخالد مصطفى وحازم إمام وعبدالله جمعة و محمود عبدالعزيز وكريم بامبو ويوسف أوباما ومحمد عنتر وأشرف بن شرقي و عمر السعيد سجل كريم بامبو الهدف الأول للأبيض في الدقيقة العاشرة من متابعة لعرضية حازم إمام لينفرد ويضعها في المرمى، و أحرز الهدف الثاني المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة الثانية عشر، بعدما انفرد محمد عنتر بمرمي المنافس ولكنه فضل تمريرها لبن شرقي الذي وضعها في المرمي الخالي. وسجل عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة ٣٦ من عرضية حازم امام ليضعها برأسة في المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بكل من محمد ابوجبل و حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد زكي ومحمد حسن ومحمد اوناجم و شيكابالا وايمن حفني و خالد بوطيب ومصطفي محمد. وسجل خالد بوطيب الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 73 وسجل المتحده هدفه الأول لينتهي اللقاء بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف.