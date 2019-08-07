طارق حامد يحضر لمقر الزمالك لعقد جلسة مع المدير الفنى...

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جدة - عمرو شويل حضر طارق حامد لاعب وسط الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء، عقب نهاية المباراة الودية أمام الشركة المتحدة التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادى بميت عقبة والتى فاز فيها الأبيض بأربعة أهداف لهدف.
وعقد طارق يحيي المدير الفنى للزمالك جلسة مع حامد للاطمئنان عليه بعد الأجازة الطولية التى حصل عليها عقب نهاية الموسم، ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات غدًا الأربعاء، ويدرس الجهاز الفنى مد أجازته لحين الانتهاء من مواجهة ديكاداها الصومالى.
ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.
ويفقد الزمالك جهود ثلاثة لاعبين من عناصره الأساسية أمام بطل الصومال وهم طارق حامد وفرجانى ساسى بسبب الإجازة التى حصلا عليها، ومحمود علاء مدافع الفريق نظرًا لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيل منذ أن تعرض للإصابة بارتجاج خفيف فى المخ خلال مشاركته فى آخر مباراة بالدورى أمام الأهلى.
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