طلائع الجيش يتعاقد مع لاعب سموحة...

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جدة - عمرو شويل نجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع محمود سامي لاعب سموحة لمدة ثلاثة مواسم ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للفريق. وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل . Advertisements وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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