شكرا لقرائتكم ياسر ريان: لاعبو الزمالك لم يستوعبوا الدروس التاريخية أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق ان لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لم يستوعبوا الدروس التاريخية فى المنافسة على اللقب بين الغريمين التقليدين.

أضاف ياسر ريان خلال حواره لقناة "تايم سبورت": "منذ سنوات طويلة حصلنا على الدورى المصرى الممتاز بالرغم من تقدم الزمالك فى البداية بـ13 نقطة".

وقال ياسر ريان : "على لاعبى الزمالك أن يستوعبوا ماحدث للزمالك فى تاريخ المنافسة مع الأهلى مؤكدًا أنهم كانوا متقدمين بجدول ترتيب البطولة وكان واجبا أن يتمسكوا باللقب أكثر من ذلك".

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تابع ياسر ريان: "هذه هى طبيعة النادى الاهلى العودة وحسم المنافسة لصالحه فى بطولة الدورى الممتاز وهذا سر الفوز بالعدد الكبير من الألقاب التى تحققت".