شكرا لقرائتكم ياسر ريان: فى حالة عودة نجلى للأهلى سيكون المهاجم رقم اثنين بعد أزراو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى الأسبق أنه فى حالة عودة نجله أحمد ريان مهاجم الأهلى المعار للجونة إلى ناديه الأصلى سيصبح المهاجم رقم 2 بعد المغربى وليد ازارو المهاجم الأساسى للقلعة الحمراء .
وأضاف ياسر ريان فى تصريحات لتايم سبورت أن نجله استفاد كثيرا خلال تجربته القصيرة بالجونة والتى شارك معها منذ الإنتقالات الشتوية الأخيرة والتى انتقل بمقتضاها عدد كبير من اللاعبين الأهلاوية للجونة .
وكشف نجم الأهلى الأسبق أن نجله ينتظره مستقبل كبير فى سماء الكرة المصرية وأنه سعيد بمستواه الذى ظهر عليه ، مؤكدا انه إذا عاد للأهلى سيكون منافسا قويا لباقى المهاجمين .
يذكر أن الأهلى وافق على مد فترة إعارة أحمد ريان لمدة موسم للجونة لإكتساب الثقة الكافية باللعب فى الدورى حتى يعود مهاجما قويا للقلعة الحمراء .
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