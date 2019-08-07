شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقدم لجنتين للفيفا للإختيار من بينهما لادارة الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تواجد وفد من اتحاد الكرة الإثنين امس وقام بالإجتماع بوزير الرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و ثروت سويلم المدير التنفيذى الحالي لاتحاد الكرة.
كشف مصدر مسئول كان متواجداً فى زيارة وفد الفيفا أنه تم تقديم لجنتين للفيفا للإختيار من بينهما الأولي ضمت لجنة مشكلة من اتحاد الكرة الحالي برئاسة ثروت سويلم ، ولجنة أخري أعضائها من خارج اتحاد الكرة وعلى رأسها ثروت سويلم بصفته قائم بأعمال رئيس الاتحاد ، على أن يكون الإختيار لوفد الفيفا والذى سيتم الإعلان عن الإختيار عقب يوم 17 أغسطس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقدم لجنتين للفيفا للإختيار من بينهما لادارة الجبلاية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.