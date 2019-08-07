شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقدم لجنتين للفيفا للإختيار من بينهما لادارة الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل وفد اتحاد الكرة على أسماء لجنتين لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة ، الاولى تضم ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة رئيساً ومعه بعض المديرين الحاليين باتحاد الكرة ، وضمت الثانية إسم سويلم رئيساً ومعه بعض الأعضاء من خارج اتحاد الكرة.

تواجد وفد من اتحاد الكرة الإثنين امس وقام بالإجتماع بوزير الرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و ثروت سويلم المدير التنفيذى الحالي لاتحاد الكرة.

كشف مصدر مسئول كان متواجداً فى زيارة وفد الفيفا أنه تم تقديم لجنتين للفيفا للإختيار من بينهما الأولي ضمت لجنة مشكلة من اتحاد الكرة الحالي برئاسة ثروت سويلم ، ولجنة أخري أعضائها من خارج اتحاد الكرة وعلى رأسها ثروت سويلم بصفته قائم بأعمال رئيس الاتحاد ، على أن يكون الإختيار لوفد الفيفا والذى سيتم الإعلان عن الإختيار عقب يوم 17 أغسطس الجاري.