لاسارتي على ردار يونيفرسيداد التشيلي...

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جدة - عمرو شويل دخل مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى دائرة المدربين المرشحين لنادي يونيفرسيداد التشيلي، خلفا للأورجوانى ألفريدة آرياس المدير الفنى السابق للفريق. تعاقد مع مارتن لاسارتي فى ديسمبر الماضى مع النادى الأهلى لمدة موسم ونصف، ويبلغ راتبه 125 ألف دولار شهرياً، ويصطحب اثنين مساعدين. Advertisements ذكرت إذاعة " 24horas " التشيلية أن مارتن لاسارتي ضمن القائمة المرشحة لقيادة يونيفرسيداد خلال الفترة المقبلة، وفقا للتقرير التى نشرته الإذاعة التشيلية أن النادى يفاضل بين كل من لاسارتى و التشيلى جورجي بييثير والأورجوانى جيراردو بيلوسو والإسبانى بينات سان خوسيه ونيكولاس كوردوفا وأرييل هولان.

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