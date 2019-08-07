شكرا لقرائتكم ريان: رحيل جروس سبب خسارة الزمالك للدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن رحيل كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك سبب خسارة القلعة البيضاء لبطولة الدورى المصرى الممتاز. وقال ياسر ريان خلال استضافته بقناة "تايم سبورت" ان جروس كان يجب استمراره تحت أى ظرف خاصة وأنه كان فائزاً لتوه ببطولة الكونفيدرالية الافريقية. تابع ياسر ريان أزمة راتب جروس كان يمكن التغلب عليها عن طريق التفاوض لتخفيضها والاستمرار مع الزمالك خلال المرحلة الحاسمة لبطولة الدورى المصرى الممتاز. Advertisements وحقق نادى الزمالك لقب بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية بعد الفوز فى النهائى على حساب نهضة بركان المغربى فى المباراة التى جمعتهما باياب الدور على أرضية ملعب استاد برج العرب.

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