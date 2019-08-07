شكرا لقرائتكم بتروجت تستعير إسلام جابر من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت لجنة التعاقدات بطنطا فى استعارة إسلام جابر مدافع الأهلى لمدة موسم فى إطار سعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر للوقوف فى وجه الأندية الكبرى وعدم العودة من جديد للقسم الثانى .

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كان إسلام جابر قد قضى فترة إعارة لمدة 6 شهور مع الجونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى نظرا لإعتماد الاجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الساحلى على الثنائى لؤى وائل ومحمود الجزار .

يذكر أن طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم : علي فرج حارس فريق بتروجيت و محمد فتحي حارس فريق سموحة و أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة و إيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي و وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة و محمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجيت و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي " تحت السن " و محمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و " جون أيفيري " مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .