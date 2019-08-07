شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : الاهلي استفاد من إستعانة نادي الزمالك بحكام أجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فريقه إستفاد من إستعانة نادي الزمالك بحكام أجانب في بطولة الدوري ، موضحاً أن الزمالك خسر العديد من النقاط بالحكام الأجانب الأمر الذى ساعد الاهلي على التتويج بالدوري.

وحسم الاهلي بلقب الدوري مؤخراً للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه.

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وأشار عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية إلى أن قرار الزمالك بعدم خوض مباريات الدوري المصري إلا بتحكيم أجنبي إنعكس إيجابياً على الاهلي ، مُعلقاً: الزمالك خسر ما يقرب من 14 نقطة مع الحكام الأجانب خلال 9 مباريات وهذا كان له أثر بالغ في تتويج الاهلي بالدوري.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن لاعبي الفريق والجهاز الفني تحلّوا بالعزيمة والإصرار حتى في الأوقات التى حاول خلالها المنافس الضغط على لاعبي الاهلي والتأثير على معنوياتهم سلبياً.