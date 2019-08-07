شكرا لقرائتكم أسامه نبيه: سأضع خطة الموسم الجديد لـ إف سي مصر بعد 4 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامه نبيه المدير الفني لنادي إف سي مصر أنه سيضع خطة الموسم الجديد لفريقه بعد 4 أيام من الآن عقب مشاهدته لتدريبات الفريق ومعرفة الإحتياجات من صفقات جديدة. تابع نبيه لـ "الخليج 365" هدف مسئولو نادي إف سي مصر بناء فريق قوي للبقاء فى الدوري و الظهور بمستوي مميز و الإبتعاد عن شبح الهبوط. Advertisements أضاف مدرب منتخب مصر السابق ، أنه يدرس فريق إف سي جيداً وسيحدد عقب 4 أيام طلباته وتقديمها لمسئولو النادي ، مؤكداً أنهم يعملون بإحترافية شديدة والفريق لن يكون ضيف شرف فى الدوري الجديد. وتنطلق بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 يوم 19 سبتمبر المقبل.

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