شكرا لقرائتكم ياسر ريان يدافع عن ابنه فى واقعة اشتباكه مع لاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع ياسر ريان نجم الأهلى السابق، عن نجله أحمد ياسر مهاجم الفريق المعار الى نادى الجونة فى واقعة مباراة الزمالك الشهيرة التى اشتبك فيها مع لاعبي القلعة البيضاء عقب احرازه هدف التعادل لفريقه فى المباراة الشهيرة.

وقال ياسر ريان خلال استضافته على قناة تايم سبورت، ان لاعبو الزمالك تعاملوا مع الأمر بشكل غير احترافى وكان واجبا عليهم الذهاب للكرة قبل أحمد ريان لأنهم هم الذين يلعبون على بطولة وبالتالى يكون الدافع لديهم أكبر من لاعبي الجونة.

ورفض ياسر ريان الكشف عن السباب الذى تبادله اللاعبين خلال الواقعة قائلًا: "أعرف كل كبيرة وصغير حدثت لكن الأمر لا يمكن الحديث فيه".

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ويلعب أحمد ياسر ريان معار من النادى الاهلى الى الجونة خلال الموسم الماضى والمقبل بعد تجديد ادارة القلعة الحمراء موافقتهم على اعارة اللاعبين لصفوف الفريق الساحلى.

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل منهما فى المباراة التى بدأت سيناريو ضياع بطولة الدورى المصرى الممتاز من ميت عقبة رسمياً.