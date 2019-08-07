شكرا لقرائتكم رسميا.. ON SPORT تبث مباراتى الأهلى مع اطلع بره بالبطولة الافريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت قناة "ON SPORT " الحصول على حقوق بث مباراتى الأهلى مع اطلع بره بطل جنوب السودان ، و الزمالك مع ديكاداها الصومالي المقرر إقامتهما يوم الأحد، المقبل الموافق 11 أغسطس على ملعبى برج العرب و بتروسبورت على الترتيب، في إطار مباريات الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا .

وتقام مباراة الأهلى واطلع بره فى السابعة مساء ، بينما تقام مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى العاشرة مساء .

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يذكر أن مسئولو الإتحاد الأفريقى يعطون لكل نادى الحق فى تسويق مبارياته فى الادوار التمهيدية والدور الذى يليه على أن يتم بيع البطولة لإحدى الشركات بداية من دور الـ16 .

يذكر أن الأهلى خرج من دور الثمانية فى دورى الأبطال الأخيرة بعد الخسارة بخماسية خارج ملعبه أمام صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة ، ثم الفوز بهدف مقابل للاشئ على ملعبه ، بينما حقق الزمالك لقب الكونفيدرالية بعد الفوز فى المباراة النهائية على نهضة بركان المغربى .