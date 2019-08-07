شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بـ فتحي مبروك لمناقشة عدة أمور خاصة بقطاع الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين لكرة القدم لمناقشة عدة أمور خاصة بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

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واطمأن الخطيب خلال حديثه مع فتحي مبروك على فرق قطاع الناشئين وآخر استعداداتها لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وأكد له حرص مجلس الإدارة على تلبية كافة احتياجات القطاع، لكي يواصل نجاحاته وحصده للبطولات.

وطالب رئيس الاهلي مبروك بمزيداً من الأهتمام بقطاع الناشئين من أجل منافسة النادي في جميع المسابقات التى يشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل.