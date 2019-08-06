بني سويف يكتسح سمسطا بخماسية وديا

اكتسح فريق بنى سويف مركز شباب سمسطا بخمسة أهداف نظيفة وديا على ملعب الأسيوطي ضمن استعدادات الفريقين للدوري . استعدادات الفريقين للدوري . ولعب بني سويف 5 مباريات ودية، حيث خسر امام 6 أكتوبر بهدف وفاز على شباب اطواب واف سي مصر وأسمنت حلوان كما خسر امام الترسانة 3-4.

ويقود تدريب فريق بني سويف حسن موسى. امام 6 أكتوبر بهدف وفاز على شباب اطواب واف سي مصر وأسمنت حلوان كما خسر امام الترسانة 3-4.ويقود تدريب فريق بني سويف حسن موسى.

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