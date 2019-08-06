طهطا يتعاقد مع مدافع الفكرية

تعاقد نادي طهطا مع اللاعب أحمد ماهر مدافع ناصر الفكرية في صفقة انتقال حر لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بدورى القسم الثاني. حر لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بدورى القسم الثاني. جاء التعاقد مع الاعب بناء على ترشيح المدير الفني بركات ابراهيم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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