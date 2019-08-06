الفيوم يضم حارس مرمى الترسانة

تعاقد نادي الفيوم مع حمادة الدسوقي حارس مرمي الترسانه لدعم مركز حراسة المرمى في دوري القسم الثاني" الممتاز ". القسم الثاني" الممتاز ". وقع الحارس لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور حسين عبداللطيف مدرب الفريق نجم الزمالك السابق. انتقال حر في حضور حسين عبداللطيف مدرب الفريق نجم الزمالك السابق. كان الدسوقي قد لعب لصفوف بني سويف وكفر الشيخ والترسانة .

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