الفيوم يضم حارس مرمى الترسانة

تعاقد نادي الفيوم مع حمادة الدسوقي حارس مرمي الترسانه لدعم مركز حراسة المرمى في دوريالقسم الثاني" الممتاز ".
وقع الحارس لمدة موسمين في صفقةانتقال حر في حضور حسين عبداللطيف مدرب الفريق نجم الزمالك السابق.
كان الدسوقي قد لعب لصفوف بني سويف وكفر الشيخ والترسانة .
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