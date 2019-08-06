حرس الحدود يهزم طنطا بهدف دون رد

فى مباراه قويه ومثيرة حقق حرس الحدود الفوز على طنطا بهدف دون رد.
أدى طنطا مباراه جيده وضح من خلالها ضعف التجانس بين اللاعبين المنضمين حديثاللفريق مع باقى زملائهم خاصة فى خطى الوسط والهجوم.
وأوضح افتقاد طنطا لصانع العاب ومهاجم يترجم الفرص السهله الىاهداف.
فى سياق متصل شهد معسكر الفريق افريقيان احدهما جابونى واخر سيراليوني ومن المنتظر اختبارهما للوقوف على مستواهما للنظر فى قيدهما من عدمه وان كان ذلك سيتطلب الغاء عقود بعض الافارقه الذين تعاقد معهم النادي.
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