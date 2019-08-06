يحيى يطمئن على طارق حامد

حضر طارق حامد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي مقر النادي عقب نهاية المباراة الودية أمام المتحدة للإسكان. نهاية المباراة الودية أمام المتحدة للإسكان. وعقد طارق يحيى المدير الفني للفريق جلسة مع حامد للاطمئنان عليه، ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدريبات بداية من غد الأربعاء.

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