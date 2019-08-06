نادٍ تركي يستهدف التعاقد مع محمد النني

دخل نادي جالاتا سراي التركي في مفاوضات مع المصري محمد النني، خلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد موقع فوتبول أرينا التركي،أن سوكرو هاندار المدير التنفيذي لجالاتا سراي يتواجد حاليًا في إنجلترا، من أجل التوصل لاتفاق مع أرسنال والنني.
ويعاني محمد النني من قلة المشاركة مع أرسنال في ظل تواجد أوناي إيمري المدير الفني للفريق، حيث شارك في عدد قليل من المباريات في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.
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