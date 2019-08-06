يستعد فريق برشلونة الإسباني مع نظيره نابولي الإيطالي، غداً الأربعاء، ضمن استعدادات كلا الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-2020، وذلك على ملعب هارد روك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الفريق الكتالوني حقق انتصارا صعبا على فريق آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابلهدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما ببطولة كأس خوان جامبر.
موعد مباراة برشلونة ونابولي
تنطلق المباراة في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة - بالإضافة إلي الساعة الثانية عشر بتوقيت مكةالمكرمة - الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت الإمارات.
ويخوض برشلونة مباراتين ضد نابولي الإيطالي يوم 7 أغسطس، وستكون المباراة الثانية يوم 11 من نفس الشهر ضمن جولة الكتلان التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ يفتتح برشلونة الليجا بقمة أمام أتلتيك بيلباو بمنتصف الشهر الجاري على ملعب سان ماميس
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