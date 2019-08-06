مدرب براجا يكشف مصير أحمد حسن كوكا

كشف ريكاردو سا بينتو المدير الفني لنادي براجا البرتغالي، عن مصير الدولي المصري أحمد حسن كوكا، خلال الموسم المقبل. وأعلن بينتو أن أحمد حسن كوكا سيستمر مع براجا في الموسم المقبل، وذلك خلال تصريحه لموقع «سبورت 24» اليوناني. 24» اليوناني. وكانت العديد من التقارير اليونانية قد أشارت إلى اهتمام أوليمبياكوس باستعادة كوكا الذي قضى الموسم الماضي ضمن صفوف الفريق على سبيل الإعارة.

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