اقترب الالمانى كيفن تراب حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسى من الانتقال إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بصفة نهائي خلال سوق الانتقالات الجارية . وأكدت شبكة سكاي سبورت، أن فرانكفورت وصل لاتفاق مع سان جيرمان لضم حارسه كيفن تراب بعقد دائم بعدما أمضى الموسم الماضي معارًا لصفوف الفريق. فرانكفورت وصل لاتفاق مع سان جيرمان لضم حارسه كيفن تراب بعقد دائم بعدما أمضى الموسم الماضي معارًا لصفوف الفريق. واشارت الشبكة أن الحارس الالمانى سينضم إلى صفوف فرانكفورت مقابل 7 ملايين يورو حيث سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات. ومن المتوقع أن يخضع الحارس صاحب ال 29 عامًا للفحوصات الطبية في النادي الألماني غدًا الأربعاء قبل التوقيع على عقود انتقاله للفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس باريس سان جيرمان على رادار فرانكفورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.