رياضة | كيف استفاد نجم برشلونة من إصابة ميسي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف استفاد نجم برشلونة من إصابة ميسي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية إسبانية عن المستفيد الأكبر في برشلونة من إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أُصيب بالأمس في العضلة الخلفية في قدمه اليمنى وسيغيب عن بعثة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة نابولي الإيطالي.

وأفاد فرانسيسك أغيلار صحفي موندو ديبورتيفو الإسبانية، بأن غياب ميسي عن تشكيلة برشلونة قد يهدد خطط إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الذي سيستعين بكلا من فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

وأوضح الصحفي أن ديمبيلي هو المستفيد الأكبر من الإصابة التي تعرض لها ميسي، حيث سيضمن مركزًا أساسيًا في تشكيلة فالفيردي.