رياضة | مركز خط الوسط صداع في رأس فالفيردي.. ورباعي برشلونة مهدد بالطرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز خط الوسط صداع في رأس فالفيردي.. ورباعي برشلونة مهدد بالطرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني بقيادة مديره الفني إرنيستو فالفيردي، يسعى لترتيب صفوف الفريق، خلال الفترة الحالية، وقبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن هناك تضخم غير طبيعي في مركز خط الوسط ببرشلونة، ومن ثم يجب على الإدارة فوراً التصرف والتخلص من بعض اللاعبين ليكون الفريق أكثر تنظيماً.

وأشارت التقارير إلى إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، رافينها ألكانتارا وفيليبي كوتينهو .. وجب مغادرتهم ! حيث أنه لايمكن أن يكون لكل مركز في الوسط ثلاثة لاعبين يتنافسون عليه.