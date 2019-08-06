رياضة | ريال مدريد يحدد موعد التعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد موعد التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، قرر عرض النجم الدولي البرازيلى نيمار جونيور دا سيلفا، على ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "ايدو بيدال" من إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا ينوي التوقيع مع نيمار خلال هذا الميركاتو الصيفي، حيث أن الإتجاه الأول نحو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الجدير بالذكر انه كان هناك الكثير من المعلومات التي تشير إلى احتمال عودة اللاعب البرازيلي إلى الليجا الإسبانية، وتحديداً لريال مدريد، لكن من داخل ريال مدريد فهم ينكرون أنهم يريدون القيام بهذه العملية.