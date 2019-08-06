رياضة | بن شرقي وبامبو يسجلان في فوز الزمالك على المتحدة للإسكان وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن شرقي وبامبو يسجلان في فوز الزمالك على المتحدة للإسكان وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال.

سجل الهدف الأول كريم بامبو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 12 وسجل عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة ٣٦.. وسجل خالد بوطيب الهدف الرابع في الدقيقة الـ 27 من الشوط الثاني.

ودفع طارق يحيى المدير الفني للزمالك بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء لاشراك عدد كبير من اللاعبين خلال الودية للوقوف على استعدادهم قبل مواجهة ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل.