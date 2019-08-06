رياضة | ريال مدريد يكشف عن وجهة جاريث بيل بعد رحيله

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد ولاعبه جاريث بيل، وضعوا تركيزهم على الدوري الانجليزي كوجهه للويلزي، حيث تبدو إنجلترا كأنها باب الخروج الأخير المحتمل للويلزي الذي سعى للحصول على وجهه جديده عاجله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رحيل بيل يأتي بعد موقف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الصعب معه منذ نهاية الموسم الماضي حتى وقتنا هذا، وليس ذلك فحسب فبيل يريد أن يغادر في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن مشكلة زيزو ليست فقط أن الويلزي مستمر بالفعل لفترة أطول مما أراد الفرنسي ولكن المشكله هي ان وقت خروج اللاعب بشكل نهائي ليس واضحًا على الإطلاق حيث ان اغلاق نافذة الانتقالات في الدوري الصيني بعدما كان لبيل قدم ونصف في نادي جيانغسو أعنى القيام بكل شيء لإيجاد وجهته في انجلترا.

لكن نافذة الانتقالات في انجلترا تغلق يوم 8 أغسطس واذا تم اغلاق السوق الإنجليزي بدون أخبار عن بيل فسيكون من المستحيل تقريبًا على الويلزي مغادرة ريال مدريد مما يثير جزعًا شديدًا لزيدان الذي لا يتوقف عن الحديث عن مستقبل بيل وعلاقته معه.

وهذا هو السبب في أن ريال مدريد سيلعب بحيلة بيل ولاعبين آخرين لا يعتمد عليهم زيزو لليونايتد ويمكن أن تساعد في صفقة بوغبا التي تعقدها مطالب النادي الإنجليزي تعقيدًا هائلًا حيث انه بوجود بيل في الصفقه سيسعى ريال مدريد إلى خفض سعر بوجبا الذي يعتبر حاليًا مبالغًا فيه.

ستكون ذلك حيلة مثالية لأن النادي سيمنح زيدان هدفه الكبير في تعزيز الفريق، بوجبا وسيخصله من مشكلته الكبيرة، بيل.