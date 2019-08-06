رياضة | ريال مدريد يكشف عن وجهة جاريث بيل بعد رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يكشف عن وجهة جاريث بيل بعد رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجدير بالذكر أن مشكلة زيزو ليست فقط أن الويلزي مستمر بالفعل لفترة أطول مما أراد الفرنسي ولكن المشكله هي ان وقت خروج اللاعب بشكل نهائي ليس واضحًا على الإطلاق حيث ان اغلاق نافذة الانتقالات في الدوري الصيني بعدما كان لبيل قدم ونصف في نادي جيانغسو أعنى القيام بكل شيء لإيجاد وجهته في انجلترا.
لكن نافذة الانتقالات في انجلترا تغلق يوم 8 أغسطس واذا تم اغلاق السوق الإنجليزي بدون أخبار عن بيل فسيكون من المستحيل تقريبًا على الويلزي مغادرة ريال مدريد مما يثير جزعًا شديدًا لزيدان الذي لا يتوقف عن الحديث عن مستقبل بيل وعلاقته معه.
وهذا هو السبب في أن ريال مدريد سيلعب بحيلة بيل ولاعبين آخرين لا يعتمد عليهم زيزو لليونايتد ويمكن أن تساعد في صفقة بوغبا التي تعقدها مطالب النادي الإنجليزي تعقيدًا هائلًا حيث انه بوجود بيل في الصفقه سيسعى ريال مدريد إلى خفض سعر بوجبا الذي يعتبر حاليًا مبالغًا فيه.
ستكون ذلك حيلة مثالية لأن النادي سيمنح زيدان هدفه الكبير في تعزيز الفريق، بوجبا وسيخصله من مشكلته الكبيرة، بيل.