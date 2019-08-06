رياضة | بريزنتيش تكثف جهودها لإقامة السوبر داخل مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريزنتيش تكثف جهودها لإقامة السوبر داخل مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شركة بريزنتيش، بالتواصل مع السلطات المصرية من أجل إقامة السوبر المصري، على الملاعب المصرية لصعوبة خوضها بالخارج.

وكان الاتحاد المصري، نفى صباح اليوم استضافة المباراة على ملعب القاهرة الدولي، بسبب خضوعه لعمليات إصلاح عقب استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي استضافتها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي.

وتقام مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم 18 سبتمبر المقبل في افتتاح الموسم الجديد.