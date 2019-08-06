رياضة | الدسوقي ينتقل لصفوف الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدسوقي ينتقل لصفوف الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو مجلس إدارة نادى الفيوم الرياضى برئاسة 'على مسعود' فى إتمام التعاقد مع حمادة الدسوقى حارس مرمى الترسانة لمدة موسمين فى صفقة إنتقال حر.

وجاء تعاقد الفيوم مع حمادة الدسوقى لما يمتلكه بالعديد من الخبرات خاصة بعد أن لعب بالمواسم الماضية بصفوف أندية المقاولون العرب والنصر والشرقية للدخان و دمياط والقناة والمريخ والترسانه بجانب حرص حسين عبد اللطيف المدير الفنى الجديد الفيوم على التعاقد مع اللاعب لإمكانياته البدينة والفنية.

وكان مجلس إدارة الفيوم قد نجح فى إتمام التعاقد مع خمس لاعبين جدد وهم زكريا أحمد لاعب سوهاج وجابر جابر لاعب مصر المقاصة ومحمد الفيومى مهاجم إتحاد الشرطة وقمحه محمد لاعب جولدى والقرموطى بجانب حمادة الدسوقى.

كما نجح مسئولو الفيوم فى التجديد للثنائى طاهر طاهر وأحمد سعد لاعبي الفريق والإبقاء على نحو 14 لاعبا من قوام الفريق الأساسي.