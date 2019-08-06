رياضة | تشكيل جديد للزمالك في الشوط الثاني أمام المتحدة للإسكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل جديد للزمالك في الشوط الثاني أمام المتحدة للإسكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفع طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتشكيل جديد في الشوط الثاني لمباراة المتحدة للإسكان الودية التي تقام على ملعب النادي حاليا. حيث أشرك يحيى كلا من: حراسة المرمى: محمد ابوجبل . Advertisements وفي الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد زكي وفي الوسط: محمد حسن ومحمد اوناجم و شيكابالا وايمن حفني. وفي الهجوم: خالد بوطيب ومصطفي محمد. وأنهى الزمالك الشوط الأول للمباراة الودية متقدما بثلاثية نظيفة سجلها كريم بامبو وأشرف بن شرقي وعمر السعيد.

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